Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека при этом отметил, что электронное голосование дополняет и расширяет возможности избирателей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Развитие электронного голосования расширяет возможности граждан для реализации избирательных прав, но при этом важно сохранить традиционную форму волеизъявления с помощью бумажного бюллетеня. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Электронное голосование ни в коем случае не должно заменить традиционное. Электронное голосование дополняет, расширяет возможности избирателей, но бюллетени надо оставить", - сказал Фадеев в информационном центре ЦИК РФ.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. В Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, на этих участках проходит электронное голосование на столичной платформе.