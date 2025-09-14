С помощью системы ДЭГ проголосовали 88,78% зарегистрированных избирателей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Новгородской области на 15:00 мск третьего дня голосования составила 34,34%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На досрочных выборах губернатора Новгородской области к 15:00 14 сентября проголосовали уже 34,34% избирателей" - отмечается в сообщении.

С помощью системы ДЭГ проголосовали 88,78% зарегистрированных участников. Для участия в выборах губернатора Новгородской области были зарегистрированы пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров - кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович ("Справедливая Россия - За правду").

С 12 по 14 сентября в Новгородской области состоятся выборы губернатора и 15 местных избирательных кампаний. Открыто 520 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли 4 782 человека. В работе комиссий принимают участие представители 12 политических партий. Помимо традиционного голосования с помощью бюллетеня на избирательном участке, жителям региона доступны электронное голосование и голосование вне помещения. Контроль за ходом голосования обеспечивают более 700 наблюдателей.