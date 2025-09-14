Осталось собрать два ключа - +2 и +1 и мск

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ключ для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов гордумы Томска восьмого созыва собран в территориальной избирательной комиссии ДЭГ, сообщает корреспондент ТАСС.

Изначально ключей было четыре. Ранее был собран ключ часовой зоны +8 мск, принадлежащий Магаданской области. Онлайн-голосование в часовой зоне мск+4 в нынешнем году проходило лишь на выборах депутатов гордумы Томска.

Таким образом, осталось два ключа - +2 и +1 и мск (совместный ключ). Ключ мск +2 принадлежит Пермскому краю, Курганской, Свердловской, Челябинской, +1 и мск охватывает республики Коми, Северную Осетию - Аланию и Чувашию, Архангельскую, Белгородскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Новгородскую, Псковскую и Ростовскую, Самарскую области, город Севастополь, Ненецкий автономный округ, Карелию, Липецкую и Смоленскую области, а также Удмуртию.

Каждый из ключей был разделен на семь частей и записан на аналогичное количество токенов, которые были розданы представителям пяти парламентских партий - "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду", по одной части храниться в ЦИК РФ и территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ).