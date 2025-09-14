Владимир Зеленский заботится лишь о своих выгоде, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский, "сжав сердце, скрипя зубами", воспринял встречу на Аляске президента России Владимира Путина с красной дорожкой. Это доказывает, что он заботится лишь о своих выгоде и "хайпе", заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киев перепрыгивает с предложения на предложение, и главным здесь становится все-таки не работоспособность, не возможность достижения договоренностей, а именно вот этот внешнеполитический хайп. Реально [Владимир] Зеленский рассматривает это просто как свою очередную арену, на которой нужно сделать какой-то номер поярче, который привлечет много внимания. То есть совсем недавно Зеленский в каком-то там интервью, сжав сердце, скрипя зубами, говорил о том, что вот "Путин шел по красной дорожке, хотя там, по сути, должен был идти я", - сказал он.

По словам Мирошника, это говорит о том, что Зеленский крайне далек от интересов украинского народа, у него отсутствует стремление сохранить людей, сохранить благополучие, выстроить нормальные отношения с РФ, которые базируются на историческом огромном тысячелетнем прошлом совместной жизни. "Здесь совершенно кардинальная задача сохранения войны, потому что Зеленский существует в формате войны. Он прекрасно понимает, что прекращение военных действий - это конец его политической карьеры. И он всячески упирается против этого. Он ищет любые поводы на фоне заявлений "я хочу мира" продолжать войну", - указал дипломат.