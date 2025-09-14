Члены рабочей группы СПЧ посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 13 субъектах, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах для жителей Белгородской области стало в том числе способом выразить протест против обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в информационном центре ЦИК РФ.

"Особая ситуация в Белгородской области, там работает Марина Ахмедова, член совета. И там жестокие налеты, там много раз за день объявляется ракетная опасность. Я зачитаю: люди идут на выборы, это и форма поддержать власть, и протест против обстрелов ВСУ", - сказал Фадеев.

Он сообщил, что в общей сложности члены рабочей группы СПЧ по контролю за соблюдением избирательных прав граждан посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 13 субъектах РФ.