На прошлых выборах губернатора региона в 2022 году итоговая явка достигла 28,47%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Свердловской области, где проходят досрочные выборы губернатора, на 18:00 (16:00 мск) составила 38,42%, следует из информации, опубликованной в Telegram-канале избиркома региона.

На прошлых выборах губернатора Свердловской области, которые прошли в 2022 году, голосование проходило один день - 11 сентября, явка на 18:00 (16:00 мск) тогда составила 25,09%. Итоговая явка достигла 28,47%.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область. Выборы главы Свердловской области проходят с 12 по 14 сентября. Статус кандидата на пост губернатора получили пять человек: Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг от ЛДПР, Рант Краев от партии "Новые люди" и действующий врио губернатора Денис Паслер от "Единой России".