В ЦИК сообщили о 15,3 млн кибератак на портал комиссии с июня

Член ЦИК РФ Игорь Борисов сообщил, что с начала избирательной кампании сайт комиссии атаковали около 1,4 тыс. раз

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Интернет-портал Центральной избирательной комиссии России с 1 июня выдержал более 15,3 млн попыток кибератак. Об этом сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов в информационном центре комиссии.

"По последним данным, количество потенциально опасных воздействий, направленных на интернет-портал ЦИК России в сети Интернет, по состоянию на 14:00 сегодняшнего дня всего речь идет об атаках высокой, средней и низкой интенсивности. С 1 июня 2025 года зафиксировано 15 328 873 атаки", - заявил Борисов в своем выступлении.

Он добавил, что количество атак за период с начала избирательной кампании на портал ЦИК составило 1 397. "Сегодня в период с 9:00 до 9:46 была зафиксирована DDoS-атака на сегмент интернет-пользователей ЦИК России мощностью до 20 Гбит в секунду. Специалисты прекрасно понимают, что это за глобальная цифра и мощность этой атаки. То есть продолжается воздействие на нашу избирательную систему", - сказал Борисов.