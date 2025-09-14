В сентябре 2024 года на выборах губернатора Оренбургской области явка избирателей на 16:00 мск составляла 50,94%

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят досрочные выборы губернатора, на 18:00 (16:00 мск) составила 47,69%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

"Явка на выборах в Оренбургской области на 18:00 составила 47,69%. Проголосовали 718 234 избирателя", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года на выборах губернатора Оренбургской области явка избирателей на 18:00 (16:00 мск) составляла 50,94%, или 764 361 проголосовавший.

В Оренбургской области 12-14 сентября проходят досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях.