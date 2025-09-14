Член ЦИК: в избиркомах не выявили лиц, причастных к экстремистским организациям

В ходе аналогичной проверки в 2024 году было выявлено три таких случая, отметил Игорь Борисов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лиц, связанных с деятельностью экстремистских или террористических организаций, в составе избирательных комиссий России в 2025 году не выявлено . Об этом сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

"В 2025 году среди членов избирательных комиссий России не выявлено лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций", - заявил он в информационном центре Центризбиркома РФ.

По его словам, в ходе аналогичной проверки в 2024 году было выявлено три таких случая.