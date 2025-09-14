На участке в метро Курская проголосовали за три дня более 1 тыс. человек, что "свидетельствует о востребованности такой формы голосования", отметила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экстерриториальные участки в Москве с терминалами электронного голосования расширяют возможности граждан реализовать свое избирательное право. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам посещения такого избирательного участка в вестибюле метро Курская в Москве.

"Совершенно очевидно, что этот новый инструмент - экстерриториальные образования, расширяют возможности людей в реализации своего избирательного права, предусмотренного конституцией", - сказала Москалькова.

По ее словам, на участке в метро Курская проголосовали за три дня более 1 тыс. человек, что "свидетельствует о востребованности такой формы голосования". Особенно актуально функционирование таких участков в крайне сложных условиях, которые сложились сегодня для людей в приграничных территориях, таких как Белгород и Курская область.

Татьяна Москалькова добавила, что для нее важно было лично посмотреть, как организован этот участок с точки зрения соблюдения тайны голосования. "Надо сказать спасибо Центральной избирательной комиссии за то, что она внедрила этот очень интересный инструмент", - сказала Татьяна Москалькова.В Москве в текущий единый день голосования выборы не проводятся, однако в городе открыли 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования для жителей 19 регионов, где пройдут губернаторские выборы. Они открыты в 12 флагманских центрах "Госуслуг", расположенных в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро. Принять участие в голосовании на этих участках изъявили желание почти 18 тысяч человек.