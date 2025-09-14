Всего проголосовали 501 284 избирателя, из них 184 265 сделали выбор в онлайн-формате

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 55,2% избирателей проголосовали на выборах главы Чувашии к 18:00. Об этом сообщила в своем Telegram-канале избирательная комиссия республики.

"Явка избирателей на выборах главы Чувашской Республики по состоянию на 18:00 <…> составляет 55,21%", - говорится в сообщении. По данным ведомства, всего проголосовали 501 284 избирателя, из них в онлайн-формате - 184 265. Явка на дистанционном электронном голосовании достигла 92,73%.

В сентябре 2020 года, когда проходили предыдущие выборы главы Чувашии, к 18:00 проголосовали 52,17% избирателей. На выборах руководителя республики в 2015 году за два часа до закрытия участков явка составила 49,94%.

В пресс-службе УФСИН по Чувашии сообщили ТАСС, что завершили свою работу специальные избирательные участки, созданные на базе двух следственных изоляторов. За три дня выборов здесь проголосовали 199 подозреваемых и обвиняемых, при этом среди них были не только жители Чувашии, но и других регионов РФ. Всего в Чувашии, по данным избиркома республики, в регионе насчитывается более 906,7 тыс. избирателей, из них дистанционную форму голосования выбрали свыше 198 тыс. человек. Дополнительно в Москве работают 14 экстерриториальных избирательных участков, где более 1 тыс. жителей Чувашии смогут проголосовать на выборах руководителя республики.

Статус кандидата на пост главы Чувашии получили пять человек: Владимир Ильин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Максим Морозов ("Новые люди"), действующий руководитель республики Олег Николаев (самовыдвиженец), Владимир Савинов ("Зеленые") и Константин Степанов (ЛДПР). Помимо главы региона, выбирают депутатов городских собраний Чебоксар и Новочебоксарска, также заместят вакантные депутатские мандаты в семи округах.