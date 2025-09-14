С учетом ДЭГ проголосовали 1 761 010 жителя региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора в Ростовской области по состоянию на 18:00 мск составила 56,42%, сообщили в избирательной комиссии региона.

Ранее по состоянию на 12:00 мск в Ростовской области зафиксировали самую высокую явку избирателей за всю историю выборов главы региона, она составила 48,63%. Предыдущий рекорд по явке на выборах губернатора Ростовской области был зафиксирован в 2015 году - 48,56%.

"К 18:00 мск 14 сентября в выборах губернатора приняли участие 56,42% избирателей. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 1 761 010 жителя Ростовской области", - говорится в сообщении.

По итогам выборов губернатора Ростовской области в 2020 году итоговая явка составила 42,99%. В 2025 году в выборах губернатора Ростовской области участвуют пять кандидатов, включая врио губернатора Юрия Слюсаря, а также Евгения Бессонова, Сергея Косинова, Дениса Фраша и Юрия Климченко. Кроме того, в регионе проходят дополнительные выборы в заксобрание Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Ревенко.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. ДЭГ на федеральной платформе состоится в 24 регионах. В Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.