Итоговая явка на выборах главы Архангельской области в 2020 году составила 32,65%

АРХАНГЕЛЬСК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Архангельской области на 18:00 (время совпадает с московским) составила 34,76%, сообщает областной избирком.

В выборах главы Поморья принимают также участие жители Ненецкого автономного округа (НАО), он территориально входит в состав Архангельской области.

"Явка избирателей по состоянию на 18:00 14 сентября 2025 года: 34,76% (307 733) избирателей приняли участие в голосовании", - указано в сообщении. В 2020 году итоговая явка на выборах главы Архангельской области составила 32,65%.

На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов: Мария Харченко (ЛДПР), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива"), Роман Лябихов (КПРФ), Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), действующий губернатор Александр Цыбульский ("Единая Россия") и Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").