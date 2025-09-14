Выдвинутый ЛДПР депутат заксобрания Еврейской автономной области Василий Гладких набрал 7,40% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, выдвинутая партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 82,84% голосов по итогам обработки 98,20% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Выдвинутый ЛДПР депутат заксобрания ЕАО Василий Гладких набирает 7,40% голосов, кандидат от партии "Коммунисты России", Александр Крупский - 3,04%, выдвинутый КПРФ депутат гордумы Биробиджана Александр Щербина - 4,96% голосов избирателей.

Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области указом президента РФ Владимира Путина 5 ноября 2024 года. Она сменила на этой должности Ростислава Гольдштейна, возглавившего Республику Коми. Ранее Костюк занимала пост зампреда правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО, с 2023 по 2024 год работала начальником управления по работе с регионами Фонда "Защитники Отечества", а также была руководителем программы "Время героев". На момент назначения являлась единственной женщиной среди российских губернаторов.