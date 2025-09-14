Явка избирателей на выборах главы Коми на 18 часов составила 36,17%

Активнее всего голосуют в Усть-Вымском и Прилузском районах, сообщил председатель избиркома региона Дмитрий Митюшев

СЫКТЫВКАР, 14 сентября. /ТАСС/. Более 36% избирателей в Республике Коми проголосовали на выборах главы региона, Госсовета и муниципальных советов по данным на 18 часов. Свыше 88% обозначили свой выбор из тех, кто подал заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила республиканская избирательная комиссия.

"На 18 часов в Республике Коми проголосовали 36,17% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 88,28%", - говорится в сообщении.

Как отметил на брифинге председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев, активнее всего голосуют в Усть-Вымском и Прилузском районах. Ниже всего явка традиционно фиксируется в заполярной Воркуте и приполярной Инте, где избиратели остаются зарегистрированными, но не проживают.

На предыдущих выборах руководителя региона, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, на 18 часов проголосовали 28,5% избирателей, а итоговая явка составила 30,16%.

Основное голосование проходит в Коми 12-14 сентября, досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах проводилось с 5 по 11 сентября, в нем приняли участие 35,5% избирателей из этих территорий. Выбирают главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре. На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию, - это врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России".