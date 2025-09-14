Явка на выборах главы региона в 2024 году составила 61,56%,

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Курской области, где проходят выборы губернатора, в третий день голосования по состоянию на 18:00 мск составила 52,18%, сообщил председатель избиркома региона Евгений Черкашин.

"Явка на 18:00 мск составляет 52,18% от общего числа избирателей, жителей Курской области", - сказал он.

Председатель курского избиркома отметил роль сотрудников регионального УМВД в обеспечении безопасности голосования на избирательных участках и подомовом голосовании.

В третий день основного голосования 2024 года, которое проходило 6-8 сентября, явка на выборах губернатора Курской области составила 57,24% по состоянию на 18:00 мск. Всего же явка на выборах главы региона в прошлом году составила 61,56%, участие в голосовании приняли более 530 тыс. жителей региона.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона стартовали 12 сентября, они проходят в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).