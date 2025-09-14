Явка на выборах главы Татарстана на 18:00 мск составила 66,5%

На прошлых выборах губернатора республики в 2020 году явка избирателей составила 78,78%

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Татарстана на 18:00 составила 66,5%. Об этом сообщает ЦИК Татарстана в Telegram-канале.

"По данным системы ГАС "Выборы", на 18:00 в Татарстане проголосовало 66,5% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.

Прошлые выборы главы республики состоялись 14 сентября 2020 года, явка избирателей составила 78,78%.

Выборы главы Татарстана проходят в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Все избирательные участки республики будут открыты до 20:00.