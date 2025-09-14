Проголосовали 189 123 человека, сообщили в избирательной комиссии региона

КОСТРОМА, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Костромской области на 18:00 мск воскресенья составила 38,09%. Такие данные опубликованы в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 496 501 человек. Проголосовали 189 123 человека - 38,09%", - говорится в сообщении.

В 2020 году на выборах губернатора Костромской области явка на 18:00 мск воскресенья, с учетом трехдневного голосования, составляла 29,97%.

Как рассказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №254, который работает в здании Костромского государственного университета, Светлана Яблокова, голосование в этом году проходит стандартно - избиратели приходят на участок семьями, наибольшую активность проявляют люди старшего поколения.

"Приходят бабушки с внуками, родители с детьми приходят. Контингент голосующих у нас в основном возрастной. Есть, конечно, и молодежь, но старшее поколение голосует активнее. Если они сами не могут прийти на выборы, значит, они вызывают нас вне помещения проголосовать, по квартирам мы примерно по одним и тем же ходим", - сказала Яблокова.

По ее словам, члены комиссии также выезжали для проведения голосования в Костромскую областную больницу и госпиталь ветеранов, а также в следственный изолятор №1.

Выборы в регионе

В Костромской области 12 сентября открылись 472 избирательных участка, голосование проводится в течение трех дней. В регионе проходят 15 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Костромской области, депутатов Костромской областной думы, гордумы Костромы. Впервые в 2025 году в регионе применяется дистанционное электронное голосование.

В выборах губернатора Костромской области участвуют пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской областной думы Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду"), секретарь по организационно-партийной работе регионального отделения КПРФ Сергей Шпотин (КПРФ), а также кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" заместитель директора - начальник отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.