Проголосовало 409 098 избирателей, уточнили в облизбиркоме

ТАМБОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Тамбовской области, где проходят досрочные выборы главы региона, на 18:00 часов третьего дня голосования достигла более 52%. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме. Голосование началось 12 сентября и проходило три дня.

"По состоянию на 18:00 мск 14 сентября явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 52,54 %. Проголосовало 409 098 избирателей", - сообщили в облизбиркоме.

На предыдущих выборах губернатора Тамбовской области, которые прошли в 2022 году, явка на 18:00 в третий день голосования составила более 55,5%.

Выборы главы Тамбовской области проходили с 12 по 14 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: врио главы региона Евгений Первышов от партии "Единая Россия", Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Олег Морозов (ЛДПР) и Елена Семилетова ("Новые люди"). В регионе работает 820 избирательных участков. По данным областного избиркома, на 1 июля, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателя.