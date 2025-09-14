Врио губернатора Оренбургской области набирает 85,22% после обработки 1,51% протоколов

Кандидат от КПРФ, главный инженер компании "Регион безопасность" Денис Батурин набирает 5,15% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 85,22% голосов по итогам обработки первых 1,51% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, главный инженер компании "Регион безопасность" Денис Батурин набирает 5,15% голосов, выдвинутый партией "Коммунисты России" пенсионер Рамиль Гафаров - 2,84% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", советник председателя партии Сергея Миронова Оксана Набатчикова - 2,98% голосов, директор АНО "Федерация мудрых родителей", выдвинутая партией "Новые люди", Карина Салихова - 2,35% голосов.

26 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Солнцев назначен врио губернатора Оренбургской области. Он сменил Дениса Паслера, назначенного врио губернатора Свердловской области. До этого Солнцев работал в правительстве Донецкой Народной Республики, с 2023 года занимал должность председателя правительства ДНР.