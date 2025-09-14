Второе место у кандидата от КПРФ, зампредседателя заксобрания Свердловской области Александра Ивачева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 63,73% голосов по итогам обработки 30,19% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя заксобрания Свердловской области Александр Ивачев набирает 13,48% голосов, выдвинутый ЛДПР зампредседателя комитета заксобрания области по региональной политике и развитию местного самоуправления Александр Каптюг - 6,79%. Кандидат от "Новых людей", депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев получает 3,20% голосов, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" депутат Госдумы Андрей Кузнецов - 11,69% голосов.

26 марта 2025 года Паслер назначен врио губернатора Свердловской области указом президента РФ Владимира Путина. Он сменил Евгения Куйвашева, руководившего регионом с 2012 года. До назначения Паслер возглавлял Оренбургскую область, где в сентябре 2024 года во второй раз победил на выборах, набрав 78,14% голосов избирателей.

