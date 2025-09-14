Проголосовали 836 282 избирателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Ленинградской области, по данным на 18:00 мск завершающего дня голосования, достигла 58,41%, сообщил на брифинге председатель избиркома региона Михаил Лебединский.

"Проголосовало 836 282 избирателя, что составило 58,41%", - сказал глава Леноблизбиркома. Участки в регионы открыты до 20:00 мск.

Голосование на выборах губернатора Ленинградской области проходит с 12 по 14 сентября. На предыдущих выборах главы региона в сентябре 2020 года итоговая явка составила 51,52% избирателей.