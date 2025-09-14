Для жителей регионов были организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 13,8 тыс. из почти 17,9 тыс. зарегистрированных на электронное избирателей из 19 регионов России сделали свой выбор 12-14 сентября в Москве. Столичные 14 экстерриториальных участков для голосования иногородних завершили свою работу, они были расположены в МФЦ, в гостиничном комплексе и на станции метро.

"Выдано бюллетеней - 13 752. Принято бюллетеней - 13 732. До окончания голосования осталось 00 минут", - сообщается на экранах в Общественном информационном центре "Москва помогает голосовать".

После завершения электронного голосования на экстерриториальных участках в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ началась процедура сборки ключа расшифрования его результатов из пяти частей, передает корреспондент ТАСС. Ранее они были записаны на внешние носители информации (USB-накопители) и переданы на ответственное хранение председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, председателю Мосгоризбиркома Ольге Кирилловой, председателю Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалеву, заместителю губернатора Брянской области Геннадию Лемешову, врио зампредседателя правительства Курской области - руководителю представительства Курской области при правительстве РФ Галине Авдониной.

"[Здесь] собрались представители субъектов, которые доверили нам оказать помощь в проведении голосования на территории Москвы. <…> Все "хранители" ключей наблюдали внос сюда торжественного терминала для расшифрования. <…> Все части, все было осмотрено, пломбы не нарушены, <…> было круглосуточное видеонаблюдение. <…> Мы не ожидали столь высокой явки", - отметила Кириллова.

Ковалев добавил, что к организации экстерриториального голосования и наблюдению за ним подошли со всей ответственностью. "Мы с каждым участком очень внимательно взаимодействовали. Везде были наши наблюдатели. Наш стандарт московский мы соблюли безукоризненно. Все эти дни взаимодействовали с <…> общественными палатами субъектов РФ. <…> Думаю, что тот опыт, который мы в Москве смогли транслировать, передать, он будет безусловно полезен", - подчеркнул он.

Экстерриториальное голосование в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых принимали участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве были организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать в столице, жителям выше указанных субъектов было необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, а также взять с собой на участок паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направляли к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Экстерриториальные участки для голосования иногородних на выборах губернаторов впервые были расположены в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская". Все участки оборудовали системами видеонаблюдения. Они обеспечивали непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.