Второе место занимает кандидат от ДПР, первый замглавы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 60,43% голосов по итогам обработки 75,09% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков набирает 5,94% голосов, выдвинутая партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" депутат заксобрания региона Лариса Егорова - 8,18% голосов; кандидат от КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко - 22,96% голосов.

Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года. Он сменил Левченко, руководившего регионом с 2015 года. 13 сентября 2020 года Кобзев, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором Иркутской области, получив голоса 60,79% избирателей.