Сейчас все работает в штатном режиме, сообщил президент компании Михаил Осеевский

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Весь массив хакерских атак в ходе единого дня голосования пришелся на инфраструктуру "Ростелекома", однако в настоящее время все проблемы были урегулированы и все работает в штатном режиме. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский

"В этом году совершенно бесперебойно работала новая платформа [ГАС "Выборы"], работал портал дистанционного электронного голосования. И весь удар пришелся на инфраструктуру "Ростелекома", обеспечивающего работоспособность сайта Центральной избирательной комиссии", - сказал Осеевский.

Он пояснил, что специалисты компании были вынуждены перезапустить системы, поэтому в середине дня сайт ЦИК не работал, однако сейчас все проблемы урегулированы и все работает в штатном режиме.