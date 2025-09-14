Всего обработано 5,21% протоколов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 64,84% на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа после обработки 5,21% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

ЛДПР набирает 15,06%, КПРФ - 13,78%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,84%.

Всего на территории ЯНАО были расположены 212 избирательных участков, процесс голосования обеспечивали более двух тысяч членов участковых комиссий. Голосование длилось три дня - 12,13 и 14 сентября.