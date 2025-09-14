Солодов набрал 62,97% на выборах главы Камчатки после обработки 100% протоколов

Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева получила 13,82% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 62,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии ЛДПР, депутат Госдумы Василина Кулиева набирает 13,82% голосов, выдвинутый КПРФ зампредседателя постоянного комитета заксобрания Камчатского края по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Литвинов - 13,30%. Кандидат от партии "Коммунисты России", юрисконсульт союза "Саморегулируемая организация строителей Камчатки" Дмитрий Тюрин получает 5,13% голосов.

Ранее сообщалось, что Солодов набрал 63,2% голосов по итогам обработки 97,31% протоколов, Кулиева - 13,66%, Литвинов - 13,05%, Тюрин получил 5,21% голосов.

Указом президента РФ Владимира Путина Солодов был назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля 2020 года, сменив возглавлявшего регион с 2011 года Владимира Илюхина. 13 сентября 2020 года Солодов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором региона, набрав 80,51% голосов избирателей.

