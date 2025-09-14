Единый день голосования завершился во всех регионах

О завершении голосования сообщила глава ЦИК Элла Памфилова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования подошел к концу во всех субъектах федерации, где он проходил.

Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Единый день голосования - 2025 официально завершен", - сказала она.

Единый день голосования в 2025 году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоялось в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.