МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на досрочных выборах губернатора 59,8% голосов по итогам обработки 30,59% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, помощник депутата Госдумы Ольга Ефимова набирает 15,07% голосов. Выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" депутат Новгородской облдумы Николай Захаров - 5,52% голосов. Зампредседателя Новгородской облдумы, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов получает 9,93% голосов. Генеральный директор компании "Бенефит", кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Швабович - 6,79%.

С 2020 года Дронов занимал пост первого замгубернатора Новгородской области. С 7 февраля 2025 года он исполнял обязанности губернатора региона, когда возглавлявший область с февраля 2017 года Андрей Никитин был назначен заместителем главы Минтранса РФ. 5 марта 2025 года указом президента страны Владимира Путина Дронов назначен врио губернатора региона.

Выборы губернатора Новгородской области проходили с 12 по 14 сентября. Явка избирателей по итогам трехдневного голосования, согласно данным регионального избиркома на 18:00 мск, составила 36,4%. Наибольшую активность продемонстрировали жители муниципальных округов: лидером по явке стал Мошенской и Батецкий округа. На предыдущих выборах губернатора в 2022 году явка на 18:00 мск в третий день голосования составила 29,77%.

