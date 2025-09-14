Следующий за ним кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 7,61% голосов

ТАМБОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, представляющий партию "Единая Россия", набирает 79,91% на выборах главы региона по итогам обработки 11,56% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК 14 сентября.

Кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 7,61% голосов, Олег Морозов от ЛДПР набирает 4,45% голосов, кандидат от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Павел Плотников - 3,73%, Елена Семилетова от партии "Новые люди" - 3,5%

Ранее сообщалось, что после подсчета 0,12% протоколов у Первышова было 74% голосов, у Жидкова - 8%, у Плотникова - 3,67%, у Морозова - 4,33%, а у Семилетовой - 6%. А после подсчета 10,10% протоколов у Первышова было 80,03% голосов, у Жидкова - 7,66%, у Морозова - 4,41%, у Плотникова - 3,70%, у Семилетовой - 3,36%.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Максима Егорова с поста главы Тамбовской области и назначил участника первого потока образовательной программы "Время героев" Евгения Первышова врио главы региона. Первышов с 2016 по 2021 год возглавлял Краснодар. В 2021 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе и прошел в Госдуму VIII созыва. Будучи депутатом Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем в зону СВО. Кавалер ордена Мужества.

