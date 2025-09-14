Кандидат от КПРФ, главный инженер компании "Регион Безопасность" Денис Батурин набирает 5,81% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 83,33% голосов по итогам обработки 50,17% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, главный инженер компании "Регион Безопасность" Денис Батурин набирает 5,81% голосов, выдвинутый партией "Коммунисты России" пенсионер Рамиль Гафаров - 3,43% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", советник председателя партии Сергея Миронова Оксана Набатчикова - 3,19% голосов, директор АНО "Федерация мудрых родителей", выдвинутая партией "Новые люди", Карина Салихова - 2,61% голосов.

Ранее сообщалось, что Солнцев набрал 83,92% голосов по итогам обработки 31,3% протоколов.

26 марта 2025 года указом президента РФ Владимира Путина Солнцев назначен врио губернатора Оренбургской области. Он сменил Дениса Паслера, назначенного врио губернатора Свердловской области. До этого Солнцев работал в правительстве Донецкой Народной Республики, с 2023 года занимал должность председателя правительства ДНР.

В новость внесены изменения (22:19 мск) - добавлена информация о подсчетах.