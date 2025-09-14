Это Республика Коми, Воронежская, Омская, Орловская и Самарская области

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Недействительными признаны 149 бюллетеней на 8 избирательных участках в 5 субъектах России. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"На текущий момент в 5 субъектах РФ - это Республика Коми, Воронежская, Омская, Орловская и Самарская области - на 8 избирательных участках недействительными признаны 149 бюллетеней", - сказала она.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 1 - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.