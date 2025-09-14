"Единая Россия" должна "не расплескать" их доверие, заявил председатель партии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Курской области, пришедшие на избирательные участки на этих выборах, совершили акт гражданского мужества, и "Единая Россия" должна "не расплескать" их доверие. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время ВКС по итогам единого дня голосования - 2025.

"Все, кто принимал участие в голосовании в Курской области, достойны самой высокой гражданской оценки. Если хотите - это в чем-то даже акт гражданского мужества", - сказал председатель "Единой России". Он отметил, что ситуация в регионе непростая, но жители исполняют свой гражданский долг.

"Тем более наша партия должна ценить те результаты, которые получены в непростой ситуации", - подчеркнул Медведев. По его словам, надо "не расплескать, не растерять это доверие, а сохранить его на будущее".