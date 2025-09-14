"Единая Россия" набрала в Рязанской области c 76,03% после обработки 0,31% протоколов

Второе место по итогам обработки первых протоколов занимает ЛДПР с результатом 8,90%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" набирает 76,03% голосов на выборах депутатов Рязанской областной думы по итогам обработки 0,31% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из информации, опубликованной на онлайн-табло в Центральной избирательной комиссии РФ.

"Обработано протоколов УИК - 0,31%. "Единая Россия" - 76,03%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второе место по итогам обработки первых протоколов занимает ЛДПР с результатом 8,90%. Далее следуют партия "Новые люди" (4,79%), КПРФ (4,11%), "Коммунисты России" (2,74%), Партия пенсионеров (2,05%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (1,37%), РЭП "Зеленые" (0,00%).

В 2020 году в аналогичных выборах "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрала 47,68% голосов, на втором месте была ЛДПР с 11,99%, на третьем - КПРФ с 9,08%. Партия "За правду" набрала 6,93%, "Справедливая Россия" - 5,7%, партия "Новые люди" - 5,36%, Партия пенсионеров - 5,36%, "Коммунисты России" - 4,08%, Партия роста - 0,87%, Партия прямой демократии - 0,3%.