В приграничной Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь не смог подключиться к видеоконференции из-за мер безопасности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования в России проходил, по сути, в боевых условиях, причем не только в приграничье. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время ВКС с отделениями в регионах.

"Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной, очевидно, с отражением очередной вылазки нашего противника и необходимостью погасить возможности нанести нам ущерб. Почему я об этом сейчас говорю? Это означает, что наши выборы проходят, по сути, в боевых условиях, - подчеркнул Медведев. - И не только на территориях тех субъектов, где "передний край", где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. А практически по всей территории страны".