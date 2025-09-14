Председатель "Единой России" также обратил внимание, что выборы в России проходили фактически в боевых условиях, причем не только в приграничье

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Страна не может существовать без власти, и если вдруг власть начинает рассыпаться - "быть беде", отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время ВКС с отделениями в регионах.

Он обратил внимание, что выборы в России проходили фактически в боевых условиях, причем не только в приграничье. Политик поблагодарил всех россиян, которые, несмотря на трудные условия, участвуют в избирательной кампании и "тем самым укрепляют страну".

"Потому что страна не может существовать без власти", - подчеркнул Медведев. Он пояснил, что речь идет и о федеральных ведомствах, и о президенте, но все же "власть начинается снизу". "Власть начинается с муниципального уровня, с регионального - глав субъектов Федерации. Если власть начинает сыпаться - быть беде", - указал политик.

Он напомнил, что Россия уже через это проходила, "особенно в 1990-е годы, когда авторитет власти был крайне низкий".

"И то, что мы сейчас имеем такие результаты - это результат той большой работы, которую ведете все вы. Результат доверия главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину и тому курсу, который проводит "Единая Россия", - сказал председатель партии. Он добавил, что "Единой России" нужно обязательно это сохранить на будущее.

"Давайте настраиваться на большую работу, на исполнение обязательств, которые приняла на себя партия в ходе этих выборов, и готовиться к выборам 2026 года", - заключил он.