В голосовании могли участвовать жители 19 регионов РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Явка на экстерриториальных участках для электронного голосования жителей 19 регионов России в столице на выборах губернаторов 12-14 сентября составила 77%. Об этом сообщили ТАСС в Мосгоризбиркоме.

"Явка на экстерриториальных участках высокая - 77%", - сказал собеседник агентства.

Столичные 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования завершили свою работу 14 сентября. Они впервые были расположены в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе "Измайлово" и на станции метро "Курская".

Избирателям было выдано 13 752 электронных бюллетеня, принято - 13 732 бюллетеня. В список регионов, жители которых принимали участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Чтобы проголосовать в столице, жителям выше указанных субъектов было необходимо было подать заявление на "Госуслугах" до 8 сентября, а также взять с собой на участок паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направляли к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения. Они обеспечивали непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.