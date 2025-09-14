Травников: ЕР получит около 50 мандатов в заксобрании Новосибирской области

Партия "Единая Россия" лидирует с 54,41% голосов на выборах в законодательное собрание Новосибирской области после обработки 2,21% протоколов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получит около 50 из 76 мандатов по итогам выборов в законодательное собрание Новосибирской области. Об этом на ВКС председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с региональными партийными организациями сообщил губернатор области Андрей Травников.

"По предварительным данным, "Единая Россия", обеспечив поддержку, так аккуратно скажу, около 50% от общего числа голосов избирателей получит в законодательном собрании около 50 мандатов. Это больше, чем в 2020 году, тогда мы взяли 45 мест", - сообщил губернатор, добавив, что цели, стоявшие перед партией, были достигнуты. Также он отметил, что выборы были конкурентными - на места по партийным спискам претендовало восемь партий, а в одномандатных округах было 200 кандидатов.

Трехдневное голосование по выбору депутатов законодательного собрания, совета депутатов Новосибирска и органов местного самоуправления всех муниципалитетов региона проходило на 1 757 постоянных избирательных участках. Всего в заксобрание будет избрано 76 депутатов. По данным избиркома, всего в регионе насчитывается более 2,1 млн избирателей. По состоянию на 18:00 (14:00 мск) 14 сентября общая явка составила 30,26%, проголосовали 662 454 избирателей, сообщали в облизбиркоме.