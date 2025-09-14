Следом идет член ЛДПР Константин Степанов, которого поддержали 9,63% избирателей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Чувашии Олег Николаев набрал 75,1% голосов избирателей после обработки 70,95% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

На втором месте по числу набранных голосов идет кандидат от ЛДПР Константин Степанов, которого поддержали 9,63% избирателей. Максим Морозов ("Новые люди") набрал 5,55%. Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 5,37%. Владимир Савинов ("Зеленые") - 2,1%.

Ранее сообщалось, что после обработки 30,33% протоколов у Николаева было 77,09% голосов, у Ильина - 4,99%, у Морозова - 5,3%, у Савинова - 1,89%, у Степанова - 8,6%. После обработки 47,48% протоколов у Николаева было 76,49% голосов, у Степанова - 8,92%, у Морозова - 5,35%, у Ильина - 5,13%, у Савинова - 1,97%.

Николаев в этот раз, как и на предыдущих выборах в 2020 году, баллотировался в качестве самовыдвиженца. Пять лет назад его поддержали 75,61% избирателей при явке более 55,5%.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе, в том числе в 20 субъектах выбирали глав регионов.

