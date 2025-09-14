Кандидат от КПРФ, депутат Брянской областной думы Андрей Архицкий набирает 10,46% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 79,13% голосов по итогам обработки 72,96% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, депутат Брянской областной думы Андрей Архицкий набирает 10,6% голосов. Директор Брянской областной научной библиотеки имени Ф. И. Тютчева, выдвинутый партией "Родина", Геннадий Селебин - 3,53%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Брянской облдумы Алексей Тимошков получает 5,31% голосов.

Ранее сообщалось, что после обработки 51,1% протоколов у Богомаза было 79,61% голосов, у Архицкого - 10,46%, у Селебина - 3,54%, у Тимошкова - 5,05%.

Богомаз был назначен врио губернатора Брянской области 9 сентября 2014 года. Сменил во главе региона Николая Денина, который в тот же день был отстранен от должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия главы государства. На выборах в сентябре 2015 года Богомаз, выдвинутый "Единой Россией", одержал победу, набрав 79,96% голосов. Вновь избран губернатором региона в сентябре 2020 года, получив 71,69% голосов избирателей.

