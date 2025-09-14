Но губернатор отметил, что накануне выборов его соцсети, а также ресурсы Севастопольской городской избирательной комиссии и правительства города подверглись массированной атаке

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Нарушений в ходе выборов в Севастополе не было, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Были зафиксированы лишь интернет-провокации.

"Никаких жалоб, нарушений не зафиксировано. <...> Никаких эксцессов не произошло, за рамками интернет-провокаций потенциала врага не хватило", - сказал Развожаев, отметив, что в Севастополе были готовы к любому развитию событий.

Губернатор также подчеркнул, что накануне выборов его социальные сети, а также ресурсы Севастопольской городской избирательной комиссии и правительства города подверглись массированной атаке. "Севастопольцы на это отреагировали совершенно правильно: они пришли и еще раз доказали, что в городе русских моряков, в городе-герое эти провокации не пройдут", - добавил губернатор.

По данным Севгоризбиркома, явка на выборах губернатора в Севастополе по состоянию на 18:00 мск воскресенья составила 60,7%, в то время как в 2020 году итоговая явка на выборах губернатора составила 48,28%. Вместе с выборами губернатора в Севастополе проходят и выборы депутатов двух муниципалитетов региона. По данным на 1 июля, в Севастополе насчитываются 342 786 избирателей. Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходило с 3 по 11 сентября, в нем приняли участие 127 608 человек. К концу второго основного дня голосования - 13 сентября - свой выбор сделали уже 183 875 - 55,36% избирателей.

О выборах губернатора

В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице № 1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков в Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом РФ, а в сентябре 2020 года победил на выборах. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").