Кобзев лидирует с 60% в Приангарье после обработки 90% протоколов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 60,28% голосов по итогам обработки 90,4% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко - 23,24%, третье место занимает депутат заксобрания региона Лариса Егорова, выдвинутая партией "Справедливая Россия - За правду", - 8,08%, кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков набирает 5,82% голосов

Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года. Он сменил Сергея Левченко, руководившего регионом с 2015 года. 13 сентября 2020 года Кобзев, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором Иркутской области, получив голоса 60,79% избирателей.

1 866 избирательных участков работали 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). По данным на 18:00 (13:00 мск) явка на выборах составила 31,46%. В списки избирателей включены более 1,8 млн человек.