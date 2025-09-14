Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Евгений Бессонов набирает 8,94% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 81,6% голосов по итогам обработки 31,79% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Евгений Бессонов набирает 8,94% голосов, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" пенсионер Юрий Климченко - 2,44% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", председатель совета регионального отделения партии Сергей Косинов набирает 3,18%, выдвинутый ЛДПР депутат заксобрания Ростовской области Денис Фраш получает 3,1% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что после подсчета 20,92% протоколов Слюсарь набрал 82,44% голосов, Бессонов - 8,47%, Климченко - 2,3%, Косинов - 3,05%, Фраш - 2,99%.

Слюсарь был назначен врио губернатора региона указом президента России Владимира Путина 4 ноября 2024 года. Он сменил Василия Голубева, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года. До назначения Слюсарь занимал пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации.

