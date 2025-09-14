На втором месте - КПРФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 65,89% голосов после обработки 100% протоколов на депутатских выборах в облдуму Магаданской области, следует из данных табло в информационном центре ЦИК России.

На втором месте партия КПРФ, набравшая 8,4% голосов. Партия "Новые люди" получила 5,07% голосов, ЛДПР - 12,83%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,22%.

С 12 по 14 сентября ежедневно с 08:00 (00:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) в Магаданской области работали 81 постоянный и 3 временных участка для голосования. В регионе зарегистрировано около 96 тыс. избирателей.

Единый день голосования в 2025 году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоялось в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.