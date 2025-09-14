Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова отметила, что сотрудничество с запорожскими коллегами ведется не первый год

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Системные администраторы избирательной комиссии Запорожской области прошли стажировку в Севастополе во время выборов 2025 года, чтобы получить больше опыта в преддверии выборов в Госдуму 2026 года, сообщила журналистам председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

"В Гагаринской территориальной избирательной комиссии сейчас стажируются - скажем так, обмен опытом - их системные администраторы. И я считаю, что для нас очень важно вот так приглашать своих коллег, потому что в следующем году единые федеральные выборы. И мы все, вся система избирательных комиссий, - а это почти миллион человек в стране! - должны действовать как единый слаженный часовой механизм", - ответила Фаустова на вопрос ТАСС о том, с какой целью в Севастополь прибыли представители избиркома Запорожской области.

Глава Севгоризбиркома пояснила, что сотрудничество с запорожскими коллегами ведется не первый год: севастопольские специалисты уже оказывали им методическую помощь при организации выборов различного уровня.

Она отметила, что и сотрудники избиркома Севастополя были бы рады возможности подобным образом обменяться опытом с коллегами из других регионов, посмотрев на их работу в тот год, когда в Севастополе не будет проходить избирательных кампаний.

О выборах в Севастополе

В Севастополе прошли выборы губернатора, а также депутатов двух муниципальных округов. Досрочное голосование велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

Явка на выборах губернатора на 18:00 мск 14 сентября составляла 60,7% - проголосовали 201 700 избирателей. По итогам обработки 30,45% протоколов, действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 80,29% голосов, кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев - 5,16%, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" общественник Сергей Круглов - 3,17%, кандидат от КПРФ, гендиректор крюинговой компании Геннадий Кушнир - 3,91%, выдвинутая партией "Новые люди" экономист Ирина Салина - 3,31%.