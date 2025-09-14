Явка превысила 60%, сообщил губернатор

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Жители Севастополя, где явка на выборы превысила 60%, показали высокий уровень ответственности, сообщил губернатор Михаил Развожаев журналистам.

"Высокая очень активность в Севастополе. Уже на шесть часов (18:00 мск 14 сентября - прим. ТАСС) явка превысила 60%. Это говорит о том, что в Севастополе люди проявили максимальную ответственность, севастопольцы пришли для того, чтобы еще раз сказать о том, что их выбору ничего не может помешать. А у нас, конечно, в преддверии выборов и в первые дни, и когда происходило досрочное голосование, было огромное количество вбросов, провокаций со стороны нашего врага: пытались дестабилизировать ситуацию, угрожать и так далее. И, конечно, севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее", - сказал губернатор.

Он также поблагодарил наблюдателей - в выборах в этом качестве участвовали более 700 человек - и членов избирательных комиссий различного уровня.

"Понятно, что, несмотря на все наши меры предосторожности и организацию вопросов безопасности, все-таки прифронтовой город и сирены у нас достаточно регулярно звучат. Тем не менее все было сделано четко, профессионально, прозрачность была полная. Сейчас вот убедился, посетил уже после закрытия участков штаб общественного наблюдения: большое количество экспертов трудились, пришло огромное количество общественников от всех партий - в общем, наблюдение шло максимально пристально за всеми участками в режиме реального времени. Никаких нарушений, провокаций допущено не было", - заявил Развожаев.

О выборах в Севастополе

В Севастополе прошли выборы губернатора, а также депутатов двух муниципальных округов. Досрочное голосование велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК были образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

Явка на выборах губернатора на 18:00 мск 14 сентября составляла 60,7% - проголосовали 201 700 избирателей. По итогам обработки 40% протоколов, действующий губернатор Севастополя Развожаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 79,89% голосов, кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев - 6,46%, выдвинутый партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" общественник Сергей Круглов - 3,23%, кандидат от КПРФ, гендиректор крюинговой компании Геннадий Кушнир - 3,75%, выдвинутая партией "Новые люди" экономист Ирина Салина - 4,09%.