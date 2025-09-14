Следом идет член ЛДПР Константин Степанов, которого поддержали 13,82% избирателей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Чувашии Олег Николаев набирает 68,07% голосов на выборах руководителя республики после обработки 90,89% протоколов. Соответствующие предварительные данные опубликованы на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

Николаев баллотировался в качестве самовыдвиженца. Остальные четверо претендентов представляют партии. После обработки свыше 90% протоколов кандидат от ЛДПР Константин Степанов набирает 13,82% голосов. Представитель партии "Новые люди" Максим Морозов получает 8,23% голосов. Члена "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимира Ильина поддержали 5,29% избирателей. У кандидата от партии "Зеленые" Владимира Савинова 3,09% голосов.

На выборах главы республики в 2020 году Николаев участвовал в качестве самовыдвиженца. Пять лет назад его поддержали 75,61% избирателей при явке более 55,5%.

Помимо выборов главы Чувашии, в этом году жители республики голосовали за депутатов городских собраний Чебоксар и Новочебоксарска, также прошли довыборы в ряде муниципальных округов республики.