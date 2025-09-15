Второе место заняла партия ЛДПР с 12,83% голосов

МАГАДАН, 15 сентября. /ТАСС/. Политическая партия "Единая Россия" лидирует в едином избирательным округе по предварительным итогам выборов депутатов в Магаданскую областную и городскую Думы. Об этом сообщил журналистам председатель Магаданской областной избирательной комиссии Николай Жуков.

"Предварительные итоги голосования на территории Магаданской области подведены. <...> Хочу отметить очень высокую явку. <...> Избирательные участки у нас посетило 40 тыс. 200 человек. Это почти 42%. По единому избирательному округу <...> наибольшее число голосов собрала Единая Россия - это 65,89% от общего количества избирателей. На втором месте у нас политическая партия ЛДПР - 12,83%. На третьем месте политическая партия КПРФ - 8,4%", - рассказал Жуков.

С 12 по 14 сентября ежедневно с 08:00 (00:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) в Магаданской области работали 81 постоянный и 3 временных участка для голосования. В регионе зарегистрировано около 96 тыс. избирателей.

Единый день голосования в 2025 году проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе прошло в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.