Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов занимает второе место

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 88,22% голосов на выборах главы республики после обработки 97,21% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов набирает 4,93% голосов. Председатель правления регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Татарстане Виталий Смирнов - 1,87%. Кандидат от партии ЛДПР, первый замдиректора компании "Байлык №3" Руслан Юсупов получает 4,14% голосов.