Победила Мария Костюк

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Избирком Еврейской автономной области подвел итоги голосования на выборах губернатора региона: как сообщается в официальном Telegram-канале, победила врио губернатора Мария Костюк, она набрала 83,02% голосов.

"Итоги голосования на выборах губернатора Еврейской автономной области подвели сегодня на заседании областной избирательной комиссии. Итоговые протоколы были утверждены членами облизбиркома единогласно. Голоса за кандидатов распределились следующим образом: Гладких Василий Николаевич - 7,33 % (6 369 избирателей); Костюк Мария Федоровна - 83,02 % (72 109 избирателей); Крупский Александр Алексеевич - 3,01 % (2 612 избирателей); Щербина Александр Анатольевич - 4,91 % (4 266 избирателей)", - говорится в сообщении.

Итоговая явка составила 74,23 %. Проголосовали 85 356 жителей области. Работали более 300 наблюдателей. Жалоб в избирком не поступало.

Костюк была назначена врио губернатора 5 ноября 2024 года. Ранее она занимала пост зампреда правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО, с 2023 по 2024 год работала начальником управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества", а также была руководителем программы "Время героев". На момент назначения являлась единственной женщиной среди российских губернаторов.